***YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [YESIL]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL.E) payında 21/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı", "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirlerine ilave olarak, "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/02/2021'dir.YESIL.E payında mevcutta uygulanmakta olan "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirlerinin uygulanacağı son tarih ise 24/02/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903538BIST