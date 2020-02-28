***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 17:47
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822865
BIST
17:59105.867
En Yüksek
|Değişim
|: -4,12%
|| -4.551,47
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:596,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:596,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:59324,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,21
|Açılış
|: 324,01
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|46.799.680
|% 14,79
|
|HUBVC
|25,82
|17.695.920
|% 11,61
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|TSPOR
|5,83
|62.413.934
|% 8,57
|
|BUCIM
|3,41
|1.698.856
|% -11,20
|
|AVGYO
|1,52
|52.135.740
|% -11,11
|
|VERUS
|19,57
|4.733.616
|% -10,80
|
|BAGFS
|14,35
|16.846.292
|% -10,54
|
|DMSAS
|3,64
|11.995.403
|% -10,34
|
|THYAO
|11,80
|1.680.620.902
|% -2,88
|
|ASELS
|27,72
|1.091.039.453
|% -0,93
|
|GARAN
|9,50
|582.718.007
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|319.254.696
|% -6,24
|
|ODAS
|1,95
|266.545.081
|% -4,41
|
|EKGYO
|1,37
|222.583.849
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,22
|176.754.599
|% -5,43
|
|THYAO
|11,80
|1.680.620.902
|% -2,88
|
|ODAS
|1,95
|266.545.081
|% -4,41
|
|YKBNK
|2,32
|266.396.572
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9791
|8,0191
|% 0,11
|
|Frank
|6,4259
|6,4646
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6578
|1,6661
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,12
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