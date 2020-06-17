***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 14:10
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851538
BIST
15:23111.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 64,82
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:236,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
15:237,7076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0044
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:23378,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,47
|Açılış
|: 378,83
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|201.863.433
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|138.746.134
|% 9,98
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.058.353
|% 9,92
|
|TSPOR
|7,32
|123.500.033
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|MSGYO
|2,66
|42.218.178
|% -9,83
|
|ULAS
|3,18
|6.590.060
|% -5,07
|
|CASA
|21,36
|26.995
|% -4,98
|
|SNKRN
|3,40
|1.559.096
|% -4,49
|
|ODAS
|2,16
|323.312.244
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,91
|311.194.719
|% -1,04
|
|TRGYO
|3,32
|285.240.904
|% 3,75
|
|ADESE
|1,81
|220.665.435
|% 2,26
|
|RTALB
|40,08
|201.863.433
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,91
|311.194.719
|% -1,04
|
|ODAS
|2,16
|323.312.244
|% 0,47
|
|ADESE
|1,81
|220.665.435
|% 2,26
|
|IHLGM
|1,56
|153.861.481
|% -1,27
|
|CEMAS
|1,30
|102.061.820
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5856
|8,6287
|% 0,01
|
|Frank
|7,1902
|7,2335
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-7,43
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.479
|-2,10
|
|Tam
|2.530
|2.543
|-6,00
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|-1,00
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
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|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-0,40
|
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