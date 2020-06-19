***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 11:05
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851960
BIST
12:25113.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.052,06
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
12:256,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
12:257,6913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
12:25381,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,26
|Açılış
|: 381,13
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,61
|1.152.811.159
|% 8,50
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|DAGI
|5,64
|27.351.588
|% 7,63
|
|GLRYH
|13,97
|2.784.431
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.042.843
|% -9,98
|
|NIBAS
|9,58
|10.254.318
|% -9,96
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|26.410.386
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,10
|1.952.878.920
|% 1,97
|
|TCELL
|17,61
|1.152.811.159
|% 8,50
|
|TSPOR
|7,95
|490.612.047
|% -1,24
|
|GARAN
|8,20
|486.919.125
|% 0,86
|
|ASELS
|32,50
|480.414.032
|% -0,31
|
|KRDMD
|3,10
|1.952.878.920
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,88
|308.345.883
|% -1,05
|
|TSKB
|1,26
|170.375.261
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,98
|214.054.926
|% 0,51
|
|PETKM
|4,09
|365.488.359
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4871
|8,5296
|% -0,06
|
|Frank
|7,1776
|7,2208
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8223
|1,8315
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|5,47
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.494
|7,50
|
|Tam
|2.546
|2.557
|5,70
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,70
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,54
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|1,26
|