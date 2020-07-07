***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 11:39
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855603
BIST
11:24119.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 989,46
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
118.398
11:246,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8676
En Düşük
6,8524
11:247,7501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0163
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:24392,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,95
|Açılış
|: 392,86
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,58
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.222.011
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.393.423
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.376.990
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|183.689.067
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|228.410.461
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRDMA
|4,33
|6.510.384
|% -4,84
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|VANGD
|1,77
|671.377
|% -3,80
|
|EKGYO
|2,21
|1.208.874.635
|% 3,27
|
|ODAS
|3,00
|755.253.050
|% 5,63
|
|GARAN
|8,39
|516.640.223
|% 0,24
|
|TKFEN
|17,96
|413.442.975
|% 0,84
|
|TUPRS
|89,05
|393.363.156
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,21
|1.208.874.635
|% 3,27
|
|ODAS
|3,00
|755.253.050
|% 5,63
|
|IHLGM
|1,94
|260.561.211
|% 5,43
|
|DOHOL
|2,35
|282.700.575
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,84
|183.764.968
|% 5,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5515
|8,5943
|% 0,07
|
|Frank
|7,2503
|7,2940
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-5,05
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.565
|-6,20
|
|Tam
|2.620
|2.632
|-6,30
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|-3,10
|
|Çeyrek
|636
|645
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,24
|