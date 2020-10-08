***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 14:06
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879790
BIST
15:211.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:217,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0418
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:219,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0531
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:21483,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,75
|Açılış
|: 483,31
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,45
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:19
|PRZMA
|6,05
|18.887.417
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|9.812.904
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.105.667
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|632.730
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.318.357
|% -9,92
|
|PETKM
|4,51
|969.377.786
|% 2,50
|
|SISE
|6,74
|919.001.851
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|821.620.398
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,90
|688.826.087
|% 2,06
|
|TKNSA
|9,37
|568.814.700
|% -3,80
|
|PETKM
|4,51
|969.377.786
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,14
|228.716.880
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,29
|222.597.901
|% 3,20
|
|YGYO
|1,14
|187.367.498
|% 3,64
|
|SKBNK
|1,69
|239.225.712
|% 0,60
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9210
|7,9263
|% 0,56
|
|Euro
|9,3220
|9,3338
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,2026
|10,2538
|% 0,46
|
|Frank
|8,5973
|8,6491
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1053
|2,1159
|% 0,47
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,39
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.189
|3.237
|35,00
|
|Tam
|3.177
|3.256
|35,51
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,18
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,59
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|0,84
|