***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 10:05
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882728
BIST
12:541.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
12:547,8445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0214
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
12:549,2948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
12:54483,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,18
|Açılış
|: 483,42
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler12:54
|KARTN
|1.023,40
|1.533.053
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|6.712.490
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|442.662
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|6.171.828
|% 10,00
|
|BMELK
|12,87
|209.331
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|86.620
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|2.310.578
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|432.101
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|136.485.860
|% -9,94
|
|CEOEM
|7,98
|23.723.503
|% -9,93
|
|KARSN
|3,31
|723.597.758
|% 5,75
|
|GARAN
|7,55
|643.282.327
|% 1,07
|
|SISE
|7,03
|640.576.642
|% 0,72
|
|ITTFH
|10,84
|409.864.991
|% -1,81
|
|KLGYO
|15,79
|392.727.428
|% -3,78
|
|KARSN
|3,31
|723.597.758
|% 5,75
|
|IHLAS
|1,28
|197.821.417
|% -3,03
|
|EKGYO
|1,94
|252.369.188
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,41
|304.352.780
|% 1,26
|
|SKBNK
|2,04
|257.170.613
|% 0,00
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8411
|7,8445
|% -0,27
|
|Euro
|9,2892
|9,2948
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,2064
|10,2576
|% 0,54
|
|Frank
|8,6377
|8,6897
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0847
|2,0952
|% -0,27
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,42
|
|Altın Gr.
|483
|484
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.187
|3.266
|12,42
|
|Yarım
|1.541
|1.580
|6,00
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,01
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,54
|