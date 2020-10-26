***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 10:02
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883540
BIST
13:551.176
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -14,33
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:558,0617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0946
|Açılış
|: 8,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:559,5374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0882
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:55493,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,26
|Açılış
|: 493,47
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,74
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:53
|RTALB
|49,52
|256.279.584
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|164.913.921
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.488.421
|% 9,98
|
|EUYO
|6,61
|2.131.315
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.339.544.456
|% 2,75
|
|GARAN
|6,92
|531.583.656
|% -2,12
|
|FENER
|38,92
|523.914.291
|% 2,53
|
|SISE
|6,62
|469.612.077
|% -2,79
|
|KRDMD
|3,47
|431.057.180
|% -0,29
|
|TSKB
|1,87
|1.339.544.456
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,89
|376.774.942
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,75
|264.905.521
|% -3,85
|
|YKBNK
|2,18
|220.088.417
|% -1,80
|
|ODAS
|3,12
|290.215.918
|% -3,11
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0579
|8,0626
|% 1,20
|
|Euro
|9,5313
|9,5366
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,5017
|10,5544
|% 1,34
|
|Frank
|8,8545
|8,9079
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1423
|2,1531
|% 1,15
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|493
|493
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.259
|3.308
|51,00
|
|Tam
|3.244
|3.325
|35,00
|
|Yarım
|1.568
|1.608
|16,93
|
|Çeyrek
|787
|804
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,30
|-0,01
|