***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 10:06
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirsırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887704
BIST
10:371.230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.232
En Düşük
1.219
10:378,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,2093
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:379,7747
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,2594
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:37500,77
En Yüksek
|Değişim
|: 3,68%
|| 17,77
|Açılış
|: 500,77
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:35
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|7.078.018
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|KERVN
|0,86
|120.108
|% -9,47
|
|THYAO
|11,38
|1.160.894.613
|% 6,55
|
|GARAN
|7,44
|507.787.993
|% -0,53
|
|TCELL
|15,38
|375.936.862
|% -5,99
|
|PGSUS
|52,45
|334.224.292
|% 7,97
|
|TUPRS
|82,85
|239.553.127
|% 0,67
|
|THYAO
|11,38
|1.160.894.613
|% 6,55
|
|YKBNK
|2,45
|222.395.514
|% -0,81
|
|GARAN
|7,44
|507.787.993
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,56
|190.941.854
|% 2,30
|
|ODAS
|3,54
|142.428.763
|% -0,84
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2550
|8,2607
|% 2,59
|
|Euro
|9,7599
|9,7768
|% 2,75
|
|Sterlin
|10,8529
|10,9073
|% 2,74
|
|Frank
|9,0129
|9,0672
|% 2,69
|
|Riyal
|2,1966
|2,2076
|% 2,60
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|20,17
|
|Altın Gr.
|501
|501
|18,04
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,20
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,15
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, OYAKC, BIMAS
-
10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 93 kaybederek (% -0.17 ) 1, 105
-
10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, MERIT, MARKA, KSTUR, SNKRN, BMELK, ARSAN, MARTI, YAPRK, EMNIS
-
10:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, MEGAP, MEGAP, KERVN, AVHOL
-
10:50
EMNIS, DIRIT, THYAO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında