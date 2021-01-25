***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2021 13:13
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904140
BIST
14:241.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
14:247,3834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0269
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
14:248,9800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0428
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
14:24442,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 442,15
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler14:22
|MAALT
|231,10
|2.533.780
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|128.105.519
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.255.970
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|AGYO
|4,24
|163.782.400
|% -9,59
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|11,97
|9.106.943
|% -6,99
|
|PETKM
|5,28
|1.163.809.929
|% 3,13
|
|KOZAL
|119,10
|1.108.700.958
|% 4,11
|
|KARSN
|5,14
|865.669.400
|% 8,67
|
|GARAN
|9,64
|692.608.184
|% -1,23
|
|TSKB
|1,99
|620.190.458
|% -1,97
|
|TSKB
|1,99
|620.190.458
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|380.333.994
|% 4,73
|
|PETKM
|5,28
|1.163.809.929
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,48
|506.860.115
|% -0,40
|
|KARSN
|5,14
|865.669.400
|% 8,67
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3791
|7,3819
|% -0,38
|
|Euro
|8,9731
|8,9802
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0853
|10,1359
|% -0,22
|
|Frank
|8,3004
|8,3504
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9634
|1,9733
|% -0,30
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|8,72
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|18,00
|
|Tam
|2.918
|2.991
|16,03
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|7,75
|
|Çeyrek
|707
|723
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,48
|
Seans Raporu
14:22
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