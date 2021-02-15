***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2021 10:08
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909551
BIST
12:151.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 17,27
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.556
En Düşük
1.547
12:156,9776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0581
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:158,4780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0480
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:15408,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,03
|Açılış
|: 407,94
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:15
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|GEDIK
|28,62
|41.989.623
|% 9,99
|
|SNKRN
|26,92
|100.169
|% 9,97
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|UFUK
|18,30
|101.730
|% -9,94
|
|SEYKM
|39,98
|12.590.591
|% -4,12
|
|OZRDN
|13,88
|4.054.551
|% -3,74
|
|FADE
|9,83
|29.708.671
|% -3,25
|
|ESEN
|42,92
|192.742.635
|% 5,71
|
|ISKPL
|34,68
|145.599.332
|% 8,44
|
|KONTR
|103,80
|58.609.513
|% 9,61
|
|INVEO
|181,20
|55.764.929
|% 9,95
|
|ARDYZ
|58,10
|54.700.854
|% -0,68
|
|AKYHO
|2,27
|11.700.540
|% -1,30
|
|OYAKC
|8,37
|38.704.419
|% 1,21
|
|ESEN
|42,92
|192.742.635
|% 5,71
|
|ISKPL
|34,68
|145.599.332
|% 8,44
|
|FADE
|9,83
|29.708.671
|% -3,25
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9746
|6,9776
|% -0,83
|
|Euro
|8,4720
|8,4780
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,6648
|9,7132
|% -0,53
|
|Frank
|7,7988
|7,8457
|% -0,74
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% -0,83
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,67
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-19,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-21,21
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-10,26
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,13
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|0,70
|
Seans Raporu
12:15
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12:25DYOBY
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12:24XU030
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12:24
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12:24
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12:24XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 10, 237.00 milyon TL de