***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 12:21
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912631
BIST
12:581.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,57
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
12:587,2147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2147
En Düşük
7,1530
12:588,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1048
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8310
En Düşük
8,7148
12:58415,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 415,20
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler12:56
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|KRONT
|59,50
|19.101.116
|% -6,15
|
|EKIZ
|7,21
|58.408
|% -5,75
|
|PETKM
|5,38
|1.169.183.448
|% 4,26
|
|KARSN
|4,66
|675.301.859
|% -0,85
|
|THYAO
|13,12
|666.736.217
|% 2,26
|
|SASA
|43,18
|603.625.110
|% 8,11
|
|KOZAL
|134,80
|533.180.326
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,34
|524.025.873
|% 3,08
|
|PETKM
|5,38
|1.169.183.448
|% 4,26
|
|IHLAS
|0,91
|139.764.045
|% 1,11
|
|KARSN
|4,66
|675.301.859
|% -0,85
|
|TSKB
|1,75
|198.794.209
|% 0,57
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2084
|7,2147
|% 0,63
|
|Euro
|8,8209
|8,8310
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,1664
|10,2174
|% 0,59
|
|Frank
|7,9080
|7,9556
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9132
|1,9228
|% 0,38
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-8,26
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.748
|2.818
|-10,76
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-5,21
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,61
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|0,27
|