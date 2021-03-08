***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2021 15:03
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915938
BIST
16:461.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,79
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:467,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1377
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:469,1110
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1310
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:46416,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,24
|Açılış
|: 416,49
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:46
|VKFYO
|8,91
|49.369.534
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|128.926
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.816.646
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,18
|1.701.599.139
|% 2,66
|
|GARAN
|9,05
|1.680.995.915
|% -2,16
|
|KRDMD
|7,23
|1.171.507.651
|% -0,96
|
|KOZAL
|131,60
|1.125.885.467
|% 2,09
|
|THYAO
|14,66
|1.089.706.995
|% -0,81
|
|PETKM
|6,18
|1.701.599.139
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,39
|638.381.885
|% -2,85
|
|GARAN
|9,05
|1.680.995.915
|% -2,16
|
|HALKB
|5,41
|937.059.972
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,23
|1.171.507.651
|% -0,96
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6652
|7,6697
|% 1,83
|
|Euro
|9,1027
|9,1110
|% 1,46
|
|Sterlin
|10,5827
|10,6357
|% 1,78
|
|Frank
|8,1724
|8,2216
|% 1,42
|
|Riyal
|2,0368
|2,0470
|% 1,75
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-6,72
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,91
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|40,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,13
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,48
|
|Çeyrek
|670
|685
|8,74
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,20
|
Seans Raporu
16:46
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