***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2021 10:19
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923177
BIST
11:351.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:358,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0124
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1359
11:359,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0201
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5746
11:35453,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,55
|Açılış
|: 453,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ERBOS
|75,90
|44.609.818
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|111.229.776
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|3.000.209
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.592.911
|% -9,71
|
|GLRYH
|10,98
|11.046.846
|% -9,63
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BTCIM
|15,70
|11.510.038
|% -7,21
|
|BJKAS
|8,99
|502.463.861
|% -2,28
|
|KOZAL
|127,00
|417.570.641
|% 1,52
|
|GARAN
|6,91
|335.379.712
|% 0,41
|
|SISE
|7,46
|240.456.718
|% 0,95
|
|JANTS
|893,60
|226.462.786
|% 8,05
|
|BJKAS
|8,99
|502.463.861
|% -2,28
|
|GARAN
|6,91
|335.379.712
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,73
|145.497.244
|% -6,28
|
|SISE
|7,46
|240.456.718
|% 0,95
|
|PETKM
|6,09
|187.057.309
|% 1,67
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1609
|8,1656
|% 0,16
|
|Euro
|9,5956
|9,6071
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2848
|11,3414
|% 0,39
|
|Frank
|8,6249
|8,6769
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1695
|2,1804
|% 0,11
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,72
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,65
|63,65
|-1,21
|