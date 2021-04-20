***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:03
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929380
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
0
En Düşük
0
18:058,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
18:059,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7962
En Düşük
9,7152
18:05461,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,84
|Açılış
|: 461,39
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAKC
|7,05
|26.700.350
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,92
|49.930.811
|% 0,00
|
|NTGAZ
|11,00
|137.420.071
|% 0,00
|
|TRILC
|39,84
|59.780.541
|% 0,00
|
|FORMT
|1,08
|9.040.724
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,92
|49.930.811
|% 0,00
|
|OYAKC
|7,05
|26.700.350
|% 0,00
|
|NTGAZ
|11,00
|137.420.071
|% 0,00
|
|TRILC
|39,84
|59.780.541
|% 0,00
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% 0,00
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% 0,00
|
|TUREX
|14,09
|333.925.040
|% 0,00
|
|MTRKS
|43,30
|194.447.339
|% 0,00
|
|NTGAZ
|11,00
|137.420.071
|% 0,00
|
|ISKPL
|33,88
|85.449.726
|% 0,00
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% 0,00
|
|TUREX
|14,09
|333.925.040
|% 0,00
|
|NTGAZ
|11,00
|137.420.071
|% 0,00
|
|MTRKS
|43,30
|194.447.339
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,92
|49.930.811
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1070
|8,1097
|% 0,26
|
|Euro
|9,7868
|9,7925
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,3172
|11,3740
|% 0,38
|
|Frank
|8,8330
|8,8862
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1562
|2,1671
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,57
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|0,73
|