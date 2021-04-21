***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:50
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929891
BIST
10:361.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -12,78
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.351
10:368,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0437
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:369,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0379
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:36466,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,10
|Açılış
|: 466,92
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:34
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.200.859
|% 9,52
|
|FENER
|34,64
|55.545.965
|% 8,25
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|8.076.996
|% -10,00
|
|SEYKM
|20,26
|2.935.145
|% -9,63
|
|SANEL
|4,04
|419.890
|% -9,42
|
|ANELE
|4,50
|33.750.649
|% -9,09
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,49
|309.350.710
|% -1,22
|
|GARAN
|7,01
|208.511.233
|% -1,13
|
|EREGL
|18,16
|177.779.393
|% -0,38
|
|KRDMD
|7,29
|126.901.557
|% 1,25
|
|KOZAL
|108,50
|94.784.094
|% -0,46
|
|PETKM
|6,49
|309.350.710
|% -1,22
|
|YKBNK
|2,07
|91.472.269
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,84
|66.813.649
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,38
|40.744.283
|% -5,48
|
|GARAN
|7,01
|208.511.233
|% -1,13
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1445
|8,1473
|% 0,49
|
|Euro
|9,7930
|9,8055
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,3086
|11,3653
|% 0,34
|
|Frank
|8,8501
|8,9034
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1661
|2,1770
|% 0,48
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,16
|
|Altın Gr.
|466
|467
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,22
|