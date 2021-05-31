***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 10:13
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938921
BIST
12:151.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:158,4889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0758
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:1510,3562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0857
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:15520,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,82
|Açılış
|: 520,43
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:15
|YAYLA
|3,85
|37.961.412
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|10.743.417
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|43.631.785
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.674.110
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.478.793
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.996.129
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|30.143.260
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,40
|1.305.977
|% -6,67
|
|THYAO
|13,30
|474.438.768
|% 2,47
|
|KRDMD
|8,00
|370.641.951
|% 1,39
|
|EREGL
|19,45
|310.274.274
|% 1,25
|
|GARAN
|7,96
|255.115.120
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,94
|245.521.313
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,94
|245.521.313
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,15
|199.542.254
|% -0,46
|
|KARSN
|4,44
|211.840.523
|% -4,93
|
|KRDMD
|8,00
|370.641.951
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,11
|50.517.403
|% 0,91
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4867
|8,4889
|% -0,89
|
|Euro
|10,3509
|10,3562
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,9875
|12,0476
|% -1,07
|
|Frank
|9,3918
|9,4483
|% -0,92
|
|Riyal
|2,2563
|2,2676
|% -0,90
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,63
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.415
|3.503
|-17,75
|
|Yarım
|1.651
|1.695
|-8,58
|
|Çeyrek
|828
|847
|-4,29
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|0,72
|