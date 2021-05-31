***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 11:27
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938943
BIST
11:281.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:288,4797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0850
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4719
11:2810,3470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0949
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3388
11:28519,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,40
|Açılış
|: 519,85
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,23
BIST En Aktif Hisseler11:28
|YAYLA
|3,85
|29.589.482
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.290.192
|% 9,87
|
|EUYO
|4,70
|2.385.533
|% 8,80
|
|TUCLK
|11,65
|28.027.972
|% 7,77
|
|KUTPO
|36,12
|72.783.085
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.403.230
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|19.286.947
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|THYAO
|13,28
|405.034.009
|% 2,31
|
|KRDMD
|8,03
|312.403.978
|% 1,77
|
|EKGYO
|1,96
|206.451.310
|% 4,26
|
|GARAN
|7,99
|204.007.071
|% 0,13
|
|KOZAL
|120,60
|170.571.852
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,96
|206.451.310
|% 4,26
|
|YKBNK
|2,16
|131.557.467
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|48.737.689
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,03
|312.403.978
|% 1,77
|
|KARSN
|4,44
|160.382.749
|% -4,93
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4760
|8,4797
|% -0,99
|
|Euro
|10,3404
|10,3470
|% -0,91
|
|Sterlin
|11,9838
|12,0439
|% -1,10
|
|Frank
|9,3828
|9,4393
|% -1,02
|
|Riyal
|2,2542
|2,2655
|% -1,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,42
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,81
|