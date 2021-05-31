***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 17:44
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939086
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0786
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,3823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0596
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
18:05519,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,55
|Açılış
|: 519,71
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|124.321.497
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.056.986
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|PAMEL
|30,82
|5.177.545
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.770.426
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.261.011
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.791.285
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|349.379
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.730.709
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.576.274.763
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|744.538.756
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|738.906.363
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|651.396.531
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|513.327.238
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|510.985.517
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|430.787.752
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.576.274.763
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|124.321.497
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|122.539.183
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4814
|8,4861
|% -0,92
|
|Euro
|10,3714
|10,3823
|% -0,57
|
|Sterlin
|12,0297
|12,0901
|% -0,72
|
|Frank
|9,4044
|9,4610
|% -0,79
|
|Riyal
|2,2573
|2,2686
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,51
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|0,68
|