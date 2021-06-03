***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2021 15:29
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939859
BIST
16:461.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,37
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:468,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1200
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
16:4610,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0978
|Açılış
|: 10,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:46523,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -4,22
|Açılış
|: 523,05
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
522,22
BIST En Aktif Hisseler16:44
|EPLAS
|30,36
|11.922.064
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.530.243
|% 10,00
|
|VAKKO
|14,30
|84.334.747
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.339.206
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|9.051.965
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|361.188.873
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,50
|13.000.041
|% -5,89
|
|THYAO
|13,92
|2.170.495.625
|% 1,98
|
|GARAN
|7,98
|1.116.870.350
|% -0,99
|
|KRDMD
|7,63
|944.559.809
|% -2,30
|
|SISE
|8,01
|581.102.552
|% 2,56
|
|PETKM
|6,29
|580.117.431
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,18
|579.701.799
|% -1,36
|
|THYAO
|13,92
|2.170.495.625
|% 1,98
|
|GARAN
|7,98
|1.116.870.350
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,14
|146.877.981
|% 6,54
|
|EKGYO
|1,94
|238.214.390
|% 0,52
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7068
|8,7115
|% 1,38
|
|Euro
|10,5916
|10,5988
|% 0,96
|
|Sterlin
|12,2624
|12,3239
|% 1,01
|
|Frank
|9,6058
|9,6637
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3140
|2,3256
|% 1,30
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|3.473
|3.525
|-10,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|-19,08
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-9,23
|
|Çeyrek
|837
|856
|-4,62
|
Seans Raporu
16:44
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16:56
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