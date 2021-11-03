***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:01
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974231
BIST
15:131.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,09
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:139,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1248
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:1311,2723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1490
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:13556,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,44
|Açılış
|: 556,49
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:11
|IHAAS
|5,06
|27.458.687
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.241.114
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.405.378
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,50
|169.628.542
|% 9,08
|
|DOBUR
|70,25
|41.713.573
|% 9,08
|
|CANTE
|12,92
|102.379.739
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.206.209
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.006.697
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.348.195
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.061.492
|% -9,81
|
|GARAN
|10,15
|3.109.016.116
|% -0,10
|
|THYAO
|15,47
|1.588.221.835
|% -0,13
|
|SISE
|8,75
|1.015.835.547
|% 1,51
|
|FROTO
|199,00
|964.026.647
|% 3,06
|
|TSPOR
|5,03
|900.764.159
|% -6,33
|
|EKGYO
|1,96
|735.267.993
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,82
|865.085.470
|% -0,35
|
|GARAN
|10,15
|3.109.016.116
|% -0,10
|
|TSKB
|1,39
|294.821.015
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,03
|900.764.159
|% -6,33
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7196
|9,7242
|% 1,27
|
|Euro
|11,2606
|11,2677
|% 1,30
|
|Sterlin
|13,1856
|13,2517
|% 1,15
|
|Frank
|10,5837
|10,6475
|% 1,21
|
|Riyal
|2,5748
|2,5877
|% 0,88
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-2,18
|
|Altın Gr.
|556
|556
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.676
|3.731
|45,00
|
|Tam
|3.659
|3.751
|44,43
|
|Yarım
|1.769
|1.815
|21,49
|
|Çeyrek
|887
|907
|10,75
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|-1,86
|