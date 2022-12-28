***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:01
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090418
BIST
10:395.340
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -94,71
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
10:3918,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0470
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7795
En Düşük
18,6254
10:3919,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0503
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0399
En Düşük
19,8226
10:391.088,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 1.088,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.084,41
BIST En Aktif Hisseler10:38
|TERA
|16,10
|625.614
|% 9,97
|
|KONTR
|157,00
|140.151.263
|% 5,94
|
|ALFAS
|281,30
|86.651.733
|% 4,19
|
|ULUSE
|240,50
|16.843.394
|% 4,11
|
|SILVR
|17,58
|16.288.494
|% 3,41
|
|BRKO
|4,78
|433.063
|% -9,98
|
|PLTUR
|17,36
|9.113.531
|% -9,96
|
|YESIL
|5,16
|11.849.234
|% -9,95
|
|MAGEN
|31,16
|27.372.054
|% -9,00
|
|YGYO
|1,83
|11.295.444
|% -8,50
|
|THYAO
|142,10
|1.446.054.944
|% -0,70
|
|KOZAL
|608,60
|1.031.539.812
|% -8,19
|
|PETKM
|19,55
|1.029.752.306
|% -0,91
|
|ENKAI
|31,08
|869.681.097
|% 1,70
|
|TUPRS
|506,10
|816.654.004
|% -0,04
|
|EKGYO
|8,21
|679.882.444
|% -1,20
|
|YKBNK
|11,63
|704.836.225
|% -1,52
|
|PETKM
|19,55
|1.029.752.306
|% -0,91
|
|ISCTR
|12,72
|583.561.341
|% -2,08
|
|SKBNK
|3,02
|118.886.653
|% -1,95
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7069
|18,7168
|% 0,25
|
|Euro
|19,9222
|19,9373
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4716
|22,5843
|% 0,38
|
|Frank
|20,0454
|20,1662
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9631
|4,9880
|% 0,23
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-3,30
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.089
|0,48
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.332
|7.391
|-8,00
|
|Yarım
|3.551
|3.619
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.809
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,00
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,27
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
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10:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 18 kaybederek (% -1.69 ) 5, 778
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10:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, PETKM
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10:53XU100
Endeks 5, 345 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 65 altında . İşlem hacmi 18, 707.00 milyon TL de
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10:53FLAP
Yüzde -7.18 oranında düşüşle 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 679, 461 adet işlem
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10:52ALCTL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 99.95 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 800 adet işlem