***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:22
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099878
BIST
11:084.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,92
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:0818,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:0820,1792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:081.136,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.136,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:06
|SDTTR
|56,65
|3.892.308
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.045.251
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|36.667.644
|% 9,93
|
|DOGUB
|11,35
|14.960.385
|% 7,18
|
|POLTK
|1.737,60
|18.016.968
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|39.792.309
|% -9,98
|
|CEOEM
|18,31
|12.249.071
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,12
|218.536.654
|% -8,62
|
|THYAO
|132,30
|3.166.855.154
|% 0,84
|
|ASELS
|58,00
|1.707.809.346
|% -0,26
|
|EREGL
|38,50
|1.668.794.524
|% 1,69
|
|TUPRS
|486,80
|1.247.446.388
|% 2,42
|
|KRDMD
|18,34
|1.218.744.309
|% 1,10
|
|EKGYO
|8,59
|1.009.932.254
|% 1,06
|
|KATMR
|2,12
|218.536.654
|% -8,62
|
|YKBNK
|9,61
|728.743.606
|% 0,84
|
|KRDMD
|18,34
|1.218.744.309
|% 1,10
|
|SKBNK
|2,73
|167.215.319
|% 0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7793
|18,7876
|% 0,07
|
|Euro
|20,1772
|20,1829
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7602
|22,8744
|% 0,07
|
|Frank
|20,2923
|20,4145
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,46
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|2,97
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.681
|7.749
|14,00
|
|Yarım
|3.731
|3.791
|7,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|-0,54
|