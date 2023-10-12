***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 15:13
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204957
BIST
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16:538.138
En Düşük
|Değişim
|: -2,32%
|| -192,87
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.121
En Yüksek
8.471
16:5327,7506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0894
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
16:5329,3883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0318
|Açılış
|: 29,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3051
16:531.672,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.672,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:51
|POLTK
|9.996,90
|103.195.479
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.706.292
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|BAKAB
|84,80
|68.482.219
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,09
|462.461.085
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.222.112
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|222,50
|6.388.192.024
|% -3,30
|
|ASELS
|42,60
|5.999.426.799
|% 1,48
|
|TUPRS
|143,70
|4.947.047.285
|% -0,48
|
|YKBNK
|19,06
|4.550.702.587
|% -1,24
|
|EREGL
|42,98
|4.516.902.310
|% -2,58
|
|EKGYO
|7,89
|2.848.375.479
|% -3,55
|
|KATMR
|2,95
|962.540.750
|% -3,28
|
|ODAS
|13,18
|4.292.763.754
|% -2,37
|
|ZOREN
|6,14
|1.856.701.937
|% -0,32
|
|YKBNK
|19,06
|4.550.702.587
|% -1,24
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7465
|27,7508
|% 0,32
|
|Euro
|29,3568
|29,3734
|% -0,16
|
|Sterlin
|33,8568
|34,0266
|% -0,37
|
|Frank
|30,5527
|30,7368
|% -0,05
|
|Riyal
|7,3752
|7,4121
|% 0,23
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|0,36
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.675
|6,22
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.368
|11.448
|-3,00
|
|Yarım
|5.702
|5.746
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.842
|2.873
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|0,06
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|1,43
|
Seans Raporu
16:51
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