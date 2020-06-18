***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.06.2020 15:41
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGİ Bağımısz Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetim Komitesi'nin 18.06.2020 tarihli tavsiye kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 2020 yılı ile ilgili olarak yapılacak bağımsız denetim işlemlerinin MGİ Bağımısz Denetim A.Ş. ile yapılmasına ve konunun 2020 yılı içerisinde yapılacak olan 2019 yılı dönem sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851807
BIST
15:46112.314
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.374,21
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
15:466,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
15:467,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
15:46380,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 380,09
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.119.489
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|169.924.447
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.239.331.976
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.836.016
|% 9,95
|
|KRDMB
|2,99
|136.612.935
|% 9,93
|
|RTALB
|36,08
|145.226.518
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|57.747.586
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|DAGHL
|8,26
|5.646.294
|% -9,92
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,03
|1.926.417.394
|% 8,60
|
|TCELL
|16,23
|1.239.331.976
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,37
|810.001.338
|% 3,48
|
|TTKOM
|8,01
|650.803.343
|% 4,16
|
|GARAN
|8,14
|567.958.291
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,03
|1.926.417.394
|% 8,60
|
|EKGYO
|1,90
|455.546.268
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|348.327.361
|% 0,65
|
|SKBNK
|1,34
|284.092.846
|% -0,74
|
|KARSN
|2,41
|356.316.722
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5185
|8,5613
|% -0,57
|
|Frank
|7,1924
|7,2358
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,87
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.484
|-2,90
|
|Tam
|2.535
|2.548
|-2,90
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|-1,50
|
|Çeyrek
|620
|624
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,00
|41,00
|0,29
|
Seans Raporu
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