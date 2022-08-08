***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.08.2022 19:32
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022,03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.08.2022
Tescil Tarihi
06.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.08.2022-10634
Açıklamalar
Şirketimizin 03.08.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli teklifinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verilmiş olup, PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.08.2022 tarihinde tescil edilmiş, 08.08.2022 tarihli, 10634 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053181
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0654
|Açılış
|: 18,3500
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|Önceki Kapanış
|: 18,3000
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18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.030,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.030,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.035,61
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9317
|17,9333
|% 0,12
|
|Euro
|18,2666
|18,3059
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,5930
|21,7013
|% 0,17
|
|Frank
|18,6859
|18,7985
|% 0,75
|
|Riyal
|4,7574
|4,7813
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|12,03
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|8,41
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.903
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.364
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,63
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,42
|
|B. Petrol
|96,35
|96,35
|1,43
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