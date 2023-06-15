***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.06.2023 19:14
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere,İstanbul'da yerleşik PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2022 tarihli teklifi oya sunuldu, ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş firmasının seçiminin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159274
BIST
18:055.495
En Düşük
|Değişim
|: 2,51%
|| 134,71
|Açılış
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|: 23,5300
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23,4435
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
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1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|53,90
|57.871.700
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|52.572.905
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.321.521
|% 10,00
|
|AVHOL
|60,50
|82.560.396
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|1.337.285
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.396.116
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.790.319
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.988.276
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,27
|8.309.354
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|197.227.663
|% -7,12
|
|THYAO
|183,00
|7.453.398.769
|% 0,05
|
|SASA
|56,30
|5.151.183.675
|% 2,46
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|910.202.722
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6393
|23,6442
|% 0,31
|
|Euro
|25,8802
|25,9214
|% 1,65
|
|Sterlin
|30,1271
|30,2782
|% 1,32
|
|Frank
|26,4187
|26,5779
|% 1,47
|
|Riyal
|6,2830
|6,3145
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|15,66
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|17,41
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.765
|4.879
|24,00
|
|Çeyrek
|2.382
|2.440
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,12
|0,00
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|2,47
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