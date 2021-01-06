***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin 7. Maddesi 05.01.2021 tarih ve 10238 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Güncel esas sözleşme açıklama ekinde yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 05/01/2021 05/01/2021 10238http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897446BIST