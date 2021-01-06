***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
06.01.2021 18:39
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. Maddesi 05.01.2021 tarih ve 10238 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Güncel esas sözleşme açıklama ekinde yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 05/01/2021 05/01/2021 10238
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897446
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0795
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:058,9874
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0982
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
8,9340
18:05447,60
En Yüksek
|Değişim
|: -3,32%
|| -15,35
|Açılış
|: 447,60
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3017
|7,3071
|% -1,08
|
|Euro
|8,9801
|8,9908
|% -1,04
|
|Sterlin
|9,8895
|9,9391
|% -1,48
|
|Frank
|8,2482
|8,2979
|% -1,52
|
|Riyal
|1,9399
|1,9496
|% -1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-43,85
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-15,61
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,92
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,25
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|1,06
|