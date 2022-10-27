***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074860BIST