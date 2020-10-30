***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri29,30 -258.480 -301.646 -86.437 -49.196Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 61.961 774 52.620 2.323ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-196.519 -300.872 -33.817 -46.873Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 3.928 3.928FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-196.519 -296.944 -33.817 -42.945Finansman Gelirleri33 12.511 3Finansman Giderleri33 -1.150.034 -31 -746.967 -7SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.346.553 -284.464 -780.784 -42.949Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.356Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -18.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.346.553 -302.820 -780.784 -42.949DÖNEM KARI (ZARARI)-1.346.553 -302.820 -780.784 -42.949Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.346.553 -302.820 -780.784 -42.949Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,19950000 -0,04490000 -0,11570000 -0,00640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.646 3.776Dönem Karı (Zararı)-1.346.553 -302.820Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.346.553 -302.820Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler963.069 5.071Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-125.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-125.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.150.030 -12.511Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -12.511Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.150.030Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-61.961 -774Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -61.961 -774Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 18.356İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.558.160 289.014Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.814 13.504.212İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 2.814 13.504.212Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.102 -3.259Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 62.965 9.485İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 29.321 29.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 33.644 -19.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 46.276 55.196Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.678.240 -13.243.336İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 1.639.541 -13.249.324İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 38.699 5.988İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-231.033 -33.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -231.033 -33.284Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.174.676 -8.735Ödenen Faiz-1.150.030Alınan Faiz12.511YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.646 3.776NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.646 3.776DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.486 6.118DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 28.132 9.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 28.132 3.486Finansal Yatırımlar7 86.980 25.019Diğer Alacaklar11 261 3.075İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 2.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 261 261Peşin Ödenmiş Giderler15 1.102Diğer Dönen Varlıklar26 304.788 73.755ARA TOPLAM421.263 105.335TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR421.263 105.335DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 339.961.675 339.961.675TOPLAM DURAN VARLIKLAR339.961.675 339.961.675TOPLAM VARLIKLAR340.382.938 340.067.010KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 121.894 183.929İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 29.321İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 92.573 183.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 140.839 94.563Diğer Borçlar11 37.285.187 35.606.947İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 37.116.224 35.476.683İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 168.963 130.264ARA TOPLAM37.547.920 35.885.439TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.547.920 35.885.439UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 57.727.335 57.727.335TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.727.335 57.727.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER95.275.255 93.612.774ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 245.107.683 246.454.236Ödenmiş Sermaye27 6.750.000 6.750.000Sermaye Düzeltme Farkları27 417.932 417.932Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 -160.684 -160.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 821.910 821.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 5.690 5.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 238.619.388 186.383.151Net Dönem Karı veya Zararı27 -1.346.553 52.236.237TOPLAM ÖZKAYNAKLAR245.107.683 246.454.236TOPLAM KAYNAKLAR340.382.938 340.067.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 242.562.206 -56.179.055 193.849.465 193.849.465Transferler27 -56.179.055 56.179.055 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-302.820 -302.820 -302.820Dönem Karı (Zararı)27 -302.820 -302.820 -302.820Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 186.383.151 -302.820 193.546.645 193.546.645Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 246.454.236Transferler27 52.236.237 -52.236.237Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.346.553 -1.346.553 -1.346.553Dönem Karı (Zararı)27 -1.346.553 -1.346.553 -1.346.553Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 -1.346.553 245.107.683 245.107.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -1.346.553 -302.820 -780.784 -42.949DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.346.553 -302.820 -780.784 -42.949Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.346.553 -302.820 -780.784 -42.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885079BIST