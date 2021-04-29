***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









0,02270000 -0,01340000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -2.002Dönem Karı (Zararı)-153.254 -90.228Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-153.254 -90.228Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.043 -119.884Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.933 -125.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.933 -125.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.976 5.116Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 4.976 5.116İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler152.211 208.110Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -153.648 2.223İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 -153.648 2.223Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 9.359 -5.012Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 19.430 26.008İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 -10.260 8.850İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 29.690 17.158Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 21.611 4.052Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 23.946 201.722İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 6.001 177.402İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 17.945 24.320İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler231.513 -20.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 231.513 -20.883Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları0 -2.002YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -2.002NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -2.002DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 26.595 3.486DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 26.595 1.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 26.595 26.595Finansal Yatırımlar7 70.410 75.386Diğer Alacaklar11 1.426.259 1.272.611İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 1.425.998 1.272.350İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 261 261Peşin Ödenmiş Giderler15 9.359Diğer Dönen Varlıklar26 81.549 313.062ARA TOPLAM1.604.813 1.697.013TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.604.813 1.697.013DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 371.085.500 371.085.500TOPLAM DURAN VARLIKLAR371.085.500 371.085.500TOPLAM VARLIKLAR372.690.313 372.782.513KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler3.662.000 3.662.000Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 3.662.000 3.662.000Ticari Borçlar10 127.955 112.458İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 31.583 41.843İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 96.372 70.615Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 157.741 136.130Diğer Borçlar11 37.255.637 37.231.691İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 36.846.318 37.140.317İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 409.319 91.374ARA TOPLAM41.203.333 41.142.279TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.203.333 41.142.279UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 63.219.700 63.219.700TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.219.700 63.219.700TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER104.423.033 104.361.979ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 268.267.280 268.420.534Ödenmiş Sermaye27 6.750.000 6.750.000Sermaye Düzeltme Farkları27 417.932 417.932Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 -160.684 -160.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 821.910 821.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 5.690 5.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 260.585.686 238.619.388Net Dönem Karı veya Zararı27 -153.254 21.966.298TOPLAM ÖZKAYNAKLAR268.267.280 268.420.534TOPLAM KAYNAKLAR372.690.313 372.782.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 246.454.236Transferler27 52.236.237 -52.236.237Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-90.228 -90.228 -90.228Dönem Karı (Zararı)27 -90.228 -90.228 -90.228Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 -90.228 246.364.008 246.364.008Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 21.966.298 268.420.534 268.420.534Transferler27 21.966.298 -21.966.298Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-153.254 -153.254 -153.254Dönem Karı (Zararı)27 -153.254 -153.254 -153.254Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 260.585.686 -153.254 268.267.280 268.267.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -153.254 -90.228DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-153.254 -90.228Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-153.254 -90.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932554BIST