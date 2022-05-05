***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri29,30 -273.803 -148.267Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -12.064 -4.976ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-285.867 -153.243Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-285.867 -153.243Finansman Gelirleri33 0 0Finansman Giderleri33 0 -11SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-285.867 -153.254Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.086 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -8.086 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-293.953 -153.254DÖNEM KARI (ZARARI)-293.953 -153.254Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-293.953 -153.254Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,00140000 -0,02270000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.144 0Dönem Karı (Zararı)-293.953 -153.254Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-293.953 -153.254Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.150 1.043Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 -3.933Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.933Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler32 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.064 4.976Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 12.064 4.976Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 8.086 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler31 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler236.659 152.211Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7,27 0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 223.461 -153.648İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 1.402.021 -153.648İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.178.560 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 1.992 9.359Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -66.771 19.430İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 -36.097 -10.260İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -30.674 29.690Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 44.853 21.611Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 65.505 23.946İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 59.966 -293.999İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 5.539 317.945Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 10.500 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-42.881 231.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -42.881 231.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.144 0Alınan Temettüler32 0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları7 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-37.144 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-37.144 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 44.821 26.595DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.677 26.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 7.677 44.821Finansal Yatırımlar7 63.040 75.104Diğer Alacaklar11 8.739.819 8.963.280İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 7.560.998 8.963.019İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.178.821 261Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 0 1.992Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 55.576 55.576Diğer Dönen Varlıklar26 159.968 117.087ARA TOPLAM9.026.080 9.257.860TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.026.080 9.257.860DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 547.993.454 547.993.454Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.412 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR547.995.866 547.993.454TOPLAM VARLIKLAR557.021.946 557.251.314KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 65.867 132.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 49.667 52.297İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 16.200 80.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 215.347 170.495Diğer Borçlar11 197.482 131.976İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 116.253 75.690İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 81.229 56.286Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.500 0ARA TOPLAM489.196 435.111TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER489.196 435.111UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 66.429.867 66.419.369Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.429.867 66.419.369TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER66.919.063 66.854.480ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 490.102.883 490.396.834Ödenmiş Sermaye215.000.000 215.000.000Sermaye Düzeltme Farkları417.932 417.932Paylara İlişkin Primler (İskontolar)166.523 166.523Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)821.910 821.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.690 5.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları273.984.781 260.585.686Net Dönem Karı veya Zararı-293.953 13.399.093Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR490.102.883 490.396.834TOPLAM KAYNAKLAR557.021.946 557.251.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 21.966.298 268.420.534 268.420.534Transferler27 21.966.298 -21.966.298 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-153.254 -153.254 -153.254Dönem Karı (Zararı)27 -153.254 -153.254 -153.254Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 260.585.686 -153.254 268.267.280 268.267.280Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 215.000.000 417.932 988.434 11.903.506 248.687.868 13.399.095 490.396.836 490.396.836Transferler27 13.399.096 -13.399.096 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-293.953 -293.953 -293.953Dönem Karı (Zararı)27 -293.953 -293.953 -293.953Sermaye ArttırımıPay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 215.000.000 417.932 988.434 11.903.506 262.086.964 -293.953 490.102.883 490.102.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -293.953 -153.254DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-293.953 -153.254Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-293.953 -153.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026787BIST