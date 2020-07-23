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***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.07.2020 15:59
GÜNCEL HABERLER



***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 23.07.2020 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 19.06.2020
Genel Kurul Tarihi 23.07.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 7,37 4.271.140 % 10,00  
KONYA 376,20 63.733.242 % 10,00  
KENT 2.010,20 55.732.855 % 10,00  
ALKA 13,09 19.577.661 % 10,00  
PKENT 592,90 1.648.262 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6793 8,7228 % -0,24  
Frank 7,3605 7,4049 % 0,29  
Riyal 1,8209 1,8300 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.880 1.881 9,17  
Altın Gr. 414 414 1,80  
Cumhuriyet 2.752 2.793 34,00  
Tam 2.779 2.791 22,70  
Yarım 1.349 1.365 11,10  
Çeyrek 676 683 5,60  
Gümüş.Ons 22,59 22,63 -0,39  
Gümüş Gr. 4,98 4,99 -0,08  
B. Petrol 43,92 43,92 -0,36  
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