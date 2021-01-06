***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.01.2021 18:28
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 28.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısı kararları 05.01.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.11.2020
Genel Kurul Tarihi 28.12.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı madde tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YEŞİL YATIRIM 2020 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 Yeşil Yatırım Holding Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 YEŞİL YATIRIM 2020 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurul gündeminin ikinci maddesindeki sermaye tavanının 33.750.000 TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2024 yılına kadar uzatılması konusu genel kurulda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI:
Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2020 tarih ve 60140162 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapıldı.
Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.122020 tarihli 10216 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilyatirimholding.com internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.750.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 6.750.000,00 adet paydan 0 adet payın asaleten, 2.463.112 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 2.463.112TL karşılığı 2.463.112 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti ve elektronik ortamda katılımcının olmadığının bilgisi ile olağanüstü genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı, oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş'ı, yazmanlığa ve elektronik sistemin yönetilmesi için İsmail Suna'yı görevlendirmiştir.
MADDE 2) Şirket Ana Sözleşmesinin 7inci maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2020 ve 29833736-110.04.04-E.12116 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.12.2020 tarih ve 59733284 sayılı izin yazısı doğrultusunda 7inci maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Ek.1)
MADDE 3) Dilekler maddesinde söz alan olmadı. Toplantı başkanı Toplantıya saat 14.06'de son verdi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imza edildi. 26.12.2020 saat 14.10
Zeytinburnu, İstanbul.
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Yazman
Mustafa Kendi Ersin Bengül Erhan Demirtaş İsmail Suna
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.01.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YESIL YATIRIM O.Ü.GK.TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 YESIL YATIRIM O.Ü.GK.HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısı kararları, 05.01.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897443
BIST