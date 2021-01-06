***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 28.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısı kararları 05.01.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.11.2020Genel Kurul Tarihi 28.12.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı madde tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 YEŞİL YATIRIM 2020 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 Yeşil Yatırım Holding Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 YEŞİL YATIRIM 2020 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurul gündeminin ikinci maddesindeki sermaye tavanının 33.750.000 TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2024 yılına kadar uzatılması konusu genel kurulda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI:Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2020 tarih ve 60140162 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapıldı.Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.122020 tarihli 10216 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilyatirimholding.com internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.750.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 6.750.000,00 adet paydan 0 adet payın asaleten, 2.463.112 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 2.463.112TL karşılığı 2.463.112 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti ve elektronik ortamda katılımcının olmadığının bilgisi ile olağanüstü genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı, oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş'ı, yazmanlığa ve elektronik sistemin yönetilmesi için İsmail Suna'yı görevlendirmiştir.MADDE 2) Şirket Ana Sözleşmesinin 7inci maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2020 ve 29833736-110.04.04-E.12116 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.12.2020 tarih ve 59733284 sayılı izin yazısı doğrultusunda 7inci maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Ek.1)MADDE 3) Dilekler maddesinde söz alan olmadı. Toplantı başkanı Toplantıya saat 14.06'de son verdi.İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imza edildi. 26.12.2020 saat 14.10Zeytinburnu, İstanbul.Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru YazmanMustafa Kendi Ersin Bengül Erhan Demirtaş İsmail SunaHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.01.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 YESIL YATIRIM O.Ü.GK.TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 YESIL YATIRIM O.Ü.GK.HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 28.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısı kararları, 05.01.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897443BIST