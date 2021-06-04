***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
04.06.2021 15:29
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %3.085,18518 oranında bedelli olarak 208.250.000 TL artışla 215.000.0000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan izahnamenin birinci bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940170
BIST
16:491.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:498,6621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0404
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:4910,5556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0144
|Açılış
|: 10,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:49526,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,17
|Açılış
|: 526,61
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:49
|DOBUR
|13,90
|2.770.947
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.865.492
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|37.391.881
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|367.434.741
|% 9,87
|
|EPLAS
|32,94
|11.993.677
|% 8,50
|
|PKENT
|2.691,00
|3.231.336
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|THYAO
|14,05
|1.301.809.895
|% 0,43
|
|GARAN
|8,09
|793.900.110
|% 0,62
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|KOZAL
|120,30
|523.373.307
|% 1,01
|
|PETKM
|6,34
|516.464.131
|% 0,32
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|YKBNK
|2,20
|271.001.192
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|793.900.110
|% 0,62
|
|THYAO
|14,05
|1.301.809.895
|% 0,43
|
|BOBET
|4,23
|367.434.741
|% 9,87
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6601
|8,6621
|% -0,46
|
|Euro
|10,5492
|10,5556
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,2683
|12,3298
|% 0,24
|
|Frank
|9,6072
|9,6651
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3039
|2,3154
|% -0,42
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|17,84
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.527
|4,00
|
|Tam
|3.458
|3.545
|2,59
|
|Yarım
|1.671
|1.715
|1,26
|
|Çeyrek
|838
|857
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|72,12
|72,12
|0,81
|
Seans Raporu
16:49
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16:57
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QUAGR, YAYLA, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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