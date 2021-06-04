***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
04.06.2021 15:29
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %3.085,18518 oranında bedelli olarak 208.250.000 TL artışla 215.000.0000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan izahnamenin ikinci bölümü ile izahnamenin ekinde yer alan bağımsız denetim şirketlerinin beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940171
BIST
16:501.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:508,6671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:5010,5583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0117
|Açılış
|: 10,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:50526,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,17
|Açılış
|: 526,61
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:48
|DOBUR
|13,90
|2.770.947
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.865.492
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|37.391.881
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|367.434.741
|% 9,87
|
|EPLAS
|32,94
|11.993.677
|% 8,50
|
|PKENT
|2.691,00
|3.231.336
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|THYAO
|14,05
|1.301.809.895
|% 0,43
|
|GARAN
|8,09
|793.900.110
|% 0,62
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|KOZAL
|120,30
|523.373.307
|% 1,01
|
|PETKM
|6,34
|516.464.131
|% 0,32
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|YKBNK
|2,20
|271.001.192
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|793.900.110
|% 0,62
|
|THYAO
|14,05
|1.301.809.895
|% 0,43
|
|BOBET
|4,23
|367.434.741
|% 9,87
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6601
|8,6621
|% -0,46
|
|Euro
|10,5492
|10,5556
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,2683
|12,3298
|% 0,24
|
|Frank
|9,6072
|9,6651
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3039
|2,3154
|% -0,42
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|18,31
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.527
|4,00
|
|Tam
|3.458
|3.545
|2,59
|
|Yarım
|1.671
|1.715
|1,26
|
|Çeyrek
|838
|857
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|72,11
|72,11
|0,80
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, KOZAA, TTKOM
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 93 artarak (% 0.47 ) 1, 256
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, BOBET, FRIGO, DOBUR
-
16:57
QUAGR, YAYLA, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
KATMR, BASCM, LIDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında