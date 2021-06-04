***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %3.085,18518 oranında bedelli olarak 208.250.000 TL artışla 215.000.0000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan izahnamenin ekinde yer alan fonun kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporu ve Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'ye ilişkin şirket değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940172BIST