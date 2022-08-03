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***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.08.2022 18:28
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 03.08.2022 TARİHİNDE YAPOLAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISISONUCUNDA KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.08.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, YESIL, TREINFO00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021 0 0
B Grubu, YESIL, TREINFO00013 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2021 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususun 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ,oy birliği ile karar verilmiştir.
03.08.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantında, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ilişkin teklifin kabulüne yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 215.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.924,58
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 16.598.762 -106.266,28
4. Vergiler ( - ) -3.199.669 0
5. Net Dönem Kârı 13.399.093 -106.266,28
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -4.521.044,53
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051599


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Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.902 6.980 77,00  
Yarım 3.363 3.412 37,00  
Çeyrek 1.687 1.706 19,00  
Gümüş.Ons 20,09 20,12 0,04  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 0,05  
B. Petrol 93,97 93,97 -2,81  
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