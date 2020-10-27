***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.750.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun, bugün aldığı kararlaŞirket'in mevcut 33.750.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, esas sözleşmenin 'Sermaye ve Paylar başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesi ve sermaye tavan artımı ile ilgiİi olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.Esas sözleşme tadil metni, açıklama ekinde yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yeşil Yatırım Holding Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884468BIST