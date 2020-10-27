***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.10.2020 18:25
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan artırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.750.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun, bugün aldığı kararla
Şirket'in mevcut 33.750.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, esas sözleşmenin 'Sermaye ve Paylar başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesi ve sermaye tavan artımı ile ilgiİi olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.
Esas sözleşme tadil metni, açıklama ekinde yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yeşil Yatırım Holding Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884468
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
18:058,1729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0895
|Açılış
|: 8,1900
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|Önceki Kapanış
|: 8,0840
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8,2088
En Düşük
8,0708
18:059,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1276
|Açılış
|: 9,6650
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,7169
En Düşük
9,5440
18:05501,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
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|Açılış
|: 501,26
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|Önceki Kapanış
|: 494,44
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502,92
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1677
|8,1697
|% 1,07
|
|Euro
|9,6613
|9,6770
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,6413
|10,6947
|% 1,38
|
|Frank
|8,9759
|9,0299
|% 1,21
|
|Riyal
|2,1719
|2,1828
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|6,89
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,75
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|0,79
|