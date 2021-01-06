***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.01.2021 18:37
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 28.12.2020 tarihli Olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen kayıtlı sermaye tavan artış kararı 05.01.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.750.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 05.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen, kayıtlı sermaye tavanının 33.750.000 TL'den 250.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2024 yılına kadar uzatılması kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YEŞİL YATIRIM HOL. SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897445
BIST