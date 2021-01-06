***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 28.12.2020 tarihli Olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen kayıtlı sermaye tavan artış kararı 05.01.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.750.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 05.01.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 28.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen, kayıtlı sermaye tavanının 33.750.000 TL'den 250.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2024 yılına kadar uzatılması kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 YEŞİL YATIRIM HOL. SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897445BIST