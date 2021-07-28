***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2021 19:15
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
-Şirketimizin, %50 oranında iştirak etmiş olduğu Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin 100.000.000 TL ödenmiş sermayesi 262.000.000 TL artırılarak 362.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.
Bu artışla birlikte şirketimizin Wowwo'daki payı 197.000.000 TL'ye ve oranı da %54,42y'e yükselmiştir.
Artırılan payların şirketimize düşen 147.000.000 TL''lik kısmı şirketimizin sermaye artırımında kullanılmak üzere daha önce vermiş olduğu sermaye avanslarından karşılanmıştır.
-Şirketimizin %50 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 2.500.000 TL ödenmiş sermayesi 35.143.226 TL artrilarak 37.643.226 TL'ye çıkartılmıştır.
Bu artışla birlikte şirketimizin Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'deki payı 18.821.613 TL'ye yükselmiş ve oranı da %50 seviyesini korumuştur.
Artırılan payların şirketimize düşen 17.571.613 TL'lik kısmı şirketimizin sermaye artırımında kullanılmak üzere daha önce vermiş olduğu sermaye avanslarından karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952420
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0068
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5782
En Düşük
8,5341
18:0510,1371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0149
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1492
En Düşük
10,0801
18:05496,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,32
|Açılış
|: 496,49
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5626
|8,5658
|% 0,08
|
|Euro
|10,1234
|10,1371
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,8650
|11,9245
|% 0,18
|
|Frank
|9,3516
|9,4079
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2782
|2,2896
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|3,26
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
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17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
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17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
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17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
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17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem