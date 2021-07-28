***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar-Şirketimizin, %50 oranında iştirak etmiş olduğu Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin 100.000.000 TL ödenmiş sermayesi 262.000.000 TL artırılarak 362.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.Bu artışla birlikte şirketimizin Wowwo'daki payı 197.000.000 TL'ye ve oranı da %54,42y'e yükselmiştir.Artırılan payların şirketimize düşen 147.000.000 TL''lik kısmı şirketimizin sermaye artırımında kullanılmak üzere daha önce vermiş olduğu sermaye avanslarından karşılanmıştır.-Şirketimizin %50 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 2.500.000 TL ödenmiş sermayesi 35.143.226 TL artrilarak 37.643.226 TL'ye çıkartılmıştır.Bu artışla birlikte şirketimizin Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'deki payı 18.821.613 TL'ye yükselmiş ve oranı da %50 seviyesini korumuştur.Artırılan payların şirketimize düşen 17.571.613 TL'lik kısmı şirketimizin sermaye artırımında kullanılmak üzere daha önce vermiş olduğu sermaye avanslarından karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952420BIST