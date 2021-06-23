***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 6.750.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 215.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021 45.000 1.388.333,333 3.085,18518 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021 Nâma A Grubu, YESI1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRINFO00056B Grubu, YESIL, TREINFO00013 6.705.000 206.861.666,667 3.085,18518 1,00 B Grubu B Grubu, YESIL, TREINFO00013 Hamiline B Grubu, YESIL(RÜÇHAN), TRRINFO00064 778.764,701Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 6.750.000 208.250.000,000 3.085,18518 778.764,701Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.06.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.06.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 04.02.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.05.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 10.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 09.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %3.085,18518 oranında olmak üzere 208.250.000 TL artışla 215.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 08.06.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 22.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 778.764,701 TL olup, kalan paylar, 25 – 28 Haziran 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.yesilyatirimholding.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943732BIST