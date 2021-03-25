***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.03.2021 18:30
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.02.2021 tarihinde açıklamış oluğumuz
Şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış Sermayesinin %3.603,70 oranında (bedelli) 243.250.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı kararına istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış olan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor güncellenerek tekrar yayınlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920624
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
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|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.433
En Düşük
1.394
18:057,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0268
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7,9973
En Düşük
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18:059,4241
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|: 441,79
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|: 441,79
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447,85
En Düşük
439,13
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|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9449
|7,9528
|% 0,40
|
|Euro
|9,3629
|9,4083
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,8824
|10,9370
|% 0,68
|
|Frank
|8,4306
|8,4814
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1129
|2,1235
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-6,42
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,06
|62,06
|-2,35
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Seans Raporu
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