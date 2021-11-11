***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.11.2021 18:20
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin Denetim komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977123
BIST
18:051.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
18:059,8957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0542
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
18:0511,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0688
|Açılış
|: 11,3700
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|Önceki Kapanış
|: 11,3600
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11,4577
En Düşük
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18:05591,28
En Yüksek
|Değişim
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|| 4,95
|Açılış
|: 591,28
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|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|6,21
|89.254.088
|% 4,19
|
|KTSKR
|28,70
|39.525.658
|% 0,91
|
|GLCVY
|13,51
|19.556.335
|% 0,07
|
|TEZOL
|13,86
|28.700.392
|% 0,07
|
|AGESA
|21,50
|1.209.385
|% -0,74
|
|IHAAS
|4,08
|28.608.222
|% -4,23
|
|HEDEF
|3,23
|11.948.410
|% -3,58
|
|TETMT
|167,90
|1.686.163
|% -2,89
|
|MAGEN
|8,58
|67.482.858
|% -2,39
|
|ANGEN
|19,84
|29.504.660
|% -0,90
|
|MAGEN
|8,58
|67.482.858
|% -2,39
|
|ANGEN
|19,84
|29.504.660
|% -0,90
|
|IHAAS
|4,08
|28.608.222
|% -4,23
|
|HEDEF
|3,23
|11.948.410
|% -3,58
|
|TETMT
|167,90
|1.686.163
|% -2,89
|
|MAGEN
|8,58
|67.482.858
|% -2,39
|
|IHAAS
|4,08
|28.608.222
|% -4,23
|
|HEDEF
|3,23
|11.948.410
|% -3,58
|
|ANGEN
|19,84
|29.504.660
|% -0,90
|
|TETMT
|167,90
|1.686.163
|% -2,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8868
|9,8957
|% 0,55
|
|Euro
|11,3490
|11,3667
|% 0,61
|
|Sterlin
|13,1790
|13,2451
|% 0,16
|
|Frank
|10,6903
|10,7547
|% 0,17
|
|Riyal
|2,6265
|2,6396
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|8,78
|
|Altın Gr.
|591
|591
|4,70
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,19
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|0,52
|
Seans Raporu
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