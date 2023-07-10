***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.07.2023 18:26
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALAİTTİN SILAYDIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici ÜST DÜZEY YÖNETİCİ YOKTUR
ONUR AKÇAY YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Üst Düzey Yönetici ÜST DÜZEY YÖNETİCİ YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169505
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,1059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0684
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0816
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.614,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.614,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.472.044.147
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.490.876
|% -9,94
|
|YAPRK
|115,20
|73.025.088
|% -5,57
|
|RAYSG
|31,04
|81.124.485
|% -5,54
|
|SEKFK
|16,25
|413.291.332
|% -5,03
|
|ICUGS
|8,17
|21.658.554
|% -3,88
|
|THYAO
|214,60
|8.770.355.816
|% -0,28
|
|ASTOR
|81,25
|8.063.530.580
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ASELS
|61,60
|3.920.837.080
|% 4,32
|
|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,71
|1.309.526.261
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.166.105.685
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,99
|2.434.890.516
|% 0,23
|
|ADESE
|1,78
|307.875.712
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0720
|26,0804
|% 0,16
|
|Euro
|28,6514
|28,6685
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,3917
|33,5592
|% 0,20
|
|Frank
|29,2910
|29,4674
|% 0,34
|
|Riyal
|6,9306
|6,9653
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,97
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|2,87
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.424
|10.652
|-14,00
|
|Yarım
|5.212
|5.350
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.675
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,40
|0,06
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|-0,66
|