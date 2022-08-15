***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 17:59
***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055530
BIST
17:592.856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,99
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:5917,9624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:5918,3035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0974
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2938
17:591.027,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,50
|Açılış
|: 1.027,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.408.924
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.613.800
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|547.962.499
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.311.178
|% -9,96
|
|INTEM
|81,00
|5.661.342
|% -7,48
|
|VKFYO
|5,90
|22.504.496
|% -7,23
|
|RODRG
|24,90
|3.492.609
|% -5,25
|
|THYAO
|63,50
|5.078.042.051
|% 1,76
|
|AKBNK
|10,22
|1.850.774.173
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,68
|1.712.504.694
|% 1,52
|
|ODAS
|4,44
|1.667.447.420
|% 9,90
|
|GARAN
|18,31
|1.611.494.212
|% 3,15
|
|ODAS
|4,44
|1.667.447.420
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,53
|1.287.083.087
|% -0,28
|
|YKBNK
|5,49
|1.537.613.074
|% 0,92
|
|GSRAY
|6,68
|1.712.504.694
|% 1,52
|
|DOHOL
|4,39
|1.051.224.112
|% -5,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9603
|17,9624
|% 0,17
|
|Euro
|18,2929
|18,3035
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,6333
|21,7417
|% -0,28
|
|Frank
|18,9544
|19,0686
|% -0,09
|
|Riyal
|4,7691
|4,7931
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,26
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,97
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.889
|6.949
|-43,00
|
|Yarım
|3.357
|3.397
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,24
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,36
|
|B. Petrol
|94,56
|94,56
|-3,59
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem