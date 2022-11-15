***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 12:31
***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080069
BIST
12:524.614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 43,45
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:5218,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:5219,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1459
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:521.061,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.061,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:52
|BRLSM
|22,22
|153.650.853
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|673.369.529
|% 9,97
|
|YEOTK
|99,30
|175.190.442
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|38.135.219
|% 9,95
|
|MNDRS
|9,91
|164.675.169
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|581.737.047
|% -9,97
|
|SODSN
|27,98
|179.548
|% -6,73
|
|ULAS
|7,16
|2.038.186
|% -5,17
|
|GZNMI
|50,30
|147.569.115
|% -4,73
|
|THYAO
|109,60
|5.926.861.905
|% -0,09
|
|ASELS
|41,76
|3.673.240.275
|% 0,14
|
|EREGL
|36,92
|3.177.925.022
|% -1,12
|
|ODAS
|11,71
|3.138.554.731
|% -1,51
|
|PETKM
|14,92
|2.831.765.712
|% -2,23
|
|ALBRK
|2,80
|761.462.135
|% 9,80
|
|ODAS
|11,71
|3.138.554.731
|% -1,51
|
|SKBNK
|2,30
|589.297.030
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,56
|1.392.861.033
|% -1,77
|
|ISCTR
|9,30
|2.003.317.665
|% 0,43
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6062
|18,6138
|% 0,05
|
|Euro
|19,3602
|19,3664
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,9195
|22,0294
|% 0,53
|
|Frank
|19,6879
|19,8065
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,04
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|1,45
|
|Cumhuriyet
|7.075
|7.182
|61,00
|
|Tam
|7.038
|7.153
|19,00
|
|Yarım
|3.418
|3.497
|9,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.748
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|-1,45
|