***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:12
***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093879
BIST
14:045.455
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -68,46
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:0418,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:0419,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0650
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:041.115,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,80
|Açılış
|: 1.115,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:02
|BFREN
|5.753,80
|190.885.291
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|50.647.314
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|3.714.476
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,82
|3.812.900
|% 9,55
|
|DYOBY
|31,86
|193.405.894
|% 9,11
|
|ULUSE
|202,50
|25.707.226
|% -10,00
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|10.580.795
|% -9,87
|
|GLRYH
|10,86
|121.328.891
|% -9,65
|
|SNPAM
|16,00
|253.440
|% -8,05
|
|EREGL
|43,74
|12.589.065.849
|% 1,91
|
|THYAO
|143,90
|8.125.971.882
|% -0,42
|
|KRDMD
|19,33
|4.921.363.738
|% -2,32
|
|ASELS
|64,25
|4.079.001.903
|% -1,38
|
|EKGYO
|9,25
|2.793.002.424
|% -1,80
|
|EKGYO
|9,25
|2.793.002.424
|% -1,80
|
|EREGL
|43,74
|12.589.065.849
|% 1,91
|
|KRDMD
|19,33
|4.921.363.738
|% -2,32
|
|YKBNK
|11,48
|2.048.604.319
|% -1,37
|
|AKBNK
|19,74
|2.727.021.615
|% 0,46
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7638
|18,7691
|% 0,14
|
|Euro
|19,9437
|19,9585
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,4970
|22,6098
|% -0,16
|
|Frank
|20,1639
|20,2854
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9765
|5,0015
|% 0,15
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-7,20
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.634
|-10,00
|
|Tam
|7.558
|7.616
|-10,00
|
|Yarım
|3.660
|3.723
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,73
|79,73
|1,89
|