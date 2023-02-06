***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 11:06
***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109794
BIST
10:594.853
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -144,92
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.836
10:5918,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1500
|
18,8704
En Düşük
18,7937
10:5920,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 20,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7500
|
20,3604
En Düşük
20,2639
10:591.136,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.136,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.137,56
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler10:58
|BEYAZ
|23,64
|8.375.748
|% 9,95
|
|OYAKC
|22,58
|163.857.465
|% 9,61
|
|UMPAS
|4,25
|143.756
|% 9,25
|
|ISSEN
|69,45
|21.664.668
|% 8,86
|
|NUHCM
|102,10
|25.318.848
|% 8,21
|
|VKING
|40,44
|2.955.689
|% -9,97
|
|RAYSG
|16,81
|315.355
|% -9,33
|
|TURSG
|9,41
|30.907.874
|% -8,20
|
|BALAT
|18,70
|271.150
|% -7,97
|
|SNKRN
|30,60
|224.298
|% -7,94
|
|THYAO
|136,60
|1.167.008.225
|% -4,27
|
|SISE
|41,16
|812.849.865
|% -4,37
|
|EREGL
|38,94
|790.940.145
|% -0,82
|
|TUPRS
|577,10
|653.363.651
|% -3,66
|
|KOZAL
|514,10
|477.213.333
|% -4,35
|
|EKGYO
|7,15
|290.625.339
|% -1,65
|
|YKBNK
|8,81
|279.921.189
|% -2,33
|
|AKBNK
|16,05
|466.074.919
|% -2,79
|
|ALBRK
|3,16
|78.464.974
|% -3,36
|
|KRDMD
|16,45
|405.282.306
|% 0,61
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8265
|18,8368
|% 0,09
|
|Euro
|20,3120
|20,3224
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6367
|22,7503
|% 0,12
|
|Frank
|20,2531
|20,3751
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0033
|5,0284
|% 0,05
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,43
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|8,08
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.780
|-66,00
|
|Tam
|7.758
|7.826
|-35,00
|
|Yarım
|3.790
|3.829
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.895
|1.915
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,64
|13,66
|0,13
|
|B. Petrol
|80,59
|80,59
|0,65
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Seans Raporu
10:58
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