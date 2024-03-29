***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2024 12:11
***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264203
BIST
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15:559.124
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 43,60
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:5532,3819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0645
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:5535,1174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0523
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:552.324,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,53
|Açılış
|: 2.324,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:54
|ALVES
|63,25
|922.877.758
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.876.573
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.258.202
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|549.922.313
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|158.536.091
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|124.366.011
|% -9,94
|
|SASA
|43,54
|7.064.298.271
|% 1,26
|
|THYAO
|297,25
|6.446.523.811
|% -0,17
|
|ISCTR
|11,46
|2.901.012.969
|% 2,05
|
|AGROT
|36,94
|2.600.422.585
|% 4,76
|
|AKBNK
|47,24
|2.312.126.773
|% 0,98
|
|ZOREN
|5,91
|2.203.104.336
|% 4,05
|
|ISCTR
|11,46
|2.901.012.969
|% 2,05
|
|SASA
|43,54
|7.064.298.271
|% 1,26
|
|EKGYO
|9,96
|1.101.629.334
|% 3,00
|
|PEKGY
|13,70
|1.181.857.455
|% 8,90
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3736
|32,3885
|% 0,22
|
|Euro
|35,0307
|35,0639
|% 0,00
|
|Sterlin
|41,1940
|41,4005
|% 0,94
|
|Frank
|36,1812
|36,3625
|% 0,91
|
|Riyal
|8,6929
|8,7364
|% 0,79
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|